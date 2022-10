Este fue uno de los reencuentros más emotivos entre Christopher Lloyd y Michael J. Fox

Fue durante la Comic Con que se llevó a cabo este fin de semana en Nueva York que tuvo lugar la reunión de Christopher Lloyd y Michael J. Fox , protagonistas de ‘Volver al Futuro’.

Aunque el pasado 2020 la película tuvo una reunión virtual con el elenco del filme más importantes de ciencia ficción que marcó a toda una generación, ahora Marty McFly y el Doctor Emmett Brown, tuvieron un emotivo encuentro que emocionó a los fans de la trilogía.

Christopher Lloyd y Michael J. Fox acudieron al evento para hablar sobre la historia dirigida por Robert Zemeckis, panel que fue recibido con una de las mejores ovaciones de la historia de esta convención el cual se centra en cómics, series, películas y videojuegos.

