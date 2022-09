Edwin Luna se somete a trasplante de cabello

El vocalista de La Trakalosa, Edwin Luna sorprendió a sus más fieles seguidores el procedimiento al que se sometió debido a que se estaba quedando calvo.

Fue a través de sus redes sociales donde Edwin ha compartido detalles del injerto de folículos que se realizó para volver a tener cabello en aquellas zonas donde ya no tenía cabello y con un clip compartió detalles de este trasplante.

Primero en su cuenta de Facebook colgó una serie de fotografías donde aparece con una nueva imagen tras haberse implantado cabello.

“Mi raza a todos los que preguntaron por mi déjenme decirles que todo bien me hice un tratamiento capilar porque me estaba quedando sin tierra en la maceta. Es un tiempo que me estoy dando para mi, necesito estar bien principalmente para mi, mi familia y por supuesto para la Banda La Trakalosa de Monterrey”, escribió en la descripción de la publicación.