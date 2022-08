Danna Paola responde a TikToker que hizo comentarios sobre su peso

Han sido varias ocasiones en las que Danna Paola ha tenido que defender su figura y su peso, debido al ‘body shaming’ que se vive en redes sociales, donde los usuarios de las plataformas humillan a las personas por su peso y cómo lucen sus cuerpos.

Fue primero en una entrevista con Yordi Rosado, donde Danna aseguró que anteriormente le habían dicho que estaba gorda y eso le creó una inseguridad que antes no tenía, posteriormente cuando bajó de peso, en una revista criticó fuertemente a la revista ‘People’ por enfocarse en su figura.

Pero for real!? No, no estoy estrenando nueva figura, NO, no hice la sesión de fotos para presumirla, so, disappointing @peopleenespanol pic.twitter.com/lAYCz7ie8Z

— Danna Paola (@dannapaola) February 21, 2022