Danna Paola relata cómo unos jóvenes la drogaron en Madrid

Sin duda alguna, Danna Paola se ha convertido en una de las artistas más completas y exitosas del momento. Durante su más reciente entrevista confesó muchos secretos de su vida y cómo le ha tocado vivir sus contrastes.

Fue para el canal oficial de YouTube de Yordi Rosado que Danna Paola relató cómo comenzó su carrera como actriz siendo solo una niña. Aunque Danna explicó que su trabajo lo veía como un juego y disfrutaba mucho todo lo que hacía, también reconoció algunos momentos fuertes en su vida.

Yordi recordó cómo Danna llegó a ‘Otro Rollo’ como una niña con ángel, pero justo cuando creció ella quería dejar a un lado esa imagen y con Élite lo logró. Ya que explicó que siempre fue fan de las villanas en las películas y aunque vivió bullying, ella quería representar ese lado humano en algún personaje. Posteriormente la cantante relató los momentos difíciles que le ha tocado enfrentar desde que realizó justo esta serie que le dio fama internacional.

Uno de los temas que abordó en su relato fue la salud mental y el acoso. Aunque ya ha reconocido que padece de ansiedad y depresión, Danna contó que unos chicos la drogaron en un bar de Madrid: “De repente dejo yo mi vaso, empezamos a platicar. Y yo no me doy cuenta de que llega otro wey atrás, me dice este era tu vaso, me regresa mi vaso, me lo empiezo a tomar. Empiezo a platicar con este wey y me empiezo a sentir de verdad muy mal, me empecé como a marear, me empezó como a dar mucho sueño, entonces dije me tengo que ir”.