Captan a Cara Delevingne y Jaden Smith besándose en San Valentín

Este fin de semana se celebró el día de San Valentín y varios famosos aprovecharon para anunciar su romance. Tal como sucedió con Vanessa Hudgens quien presentó a su pareja a través de su cuenta de Instagram.

Pero hubo quienes simplemente disfrutaron juntos este día, como Jaden Smith y Cara Delevingne, a quienes captaron los paparazzi besándose. Por su puesto que estas imágenes desataron rumores de un posible romance.

Los famosos fueron captados en West Hollywood en California y además Jaden sorprendió a la Cara con un ramo de rosas rojas.

Cara Delevingne kisses Jaden Smith

Cara Delevingne took her friendship with Jaden Smith who gave Cara a huge bouquet consisting of two or three dozen red roses to another level by publicly kissing him in West Hollywood on Valentine's Day pic.twitter.com/bctS0MIDLZ

— KOT News ™ (@TheKOTNews) February 16, 2021