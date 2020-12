Danilo Carrera y Michelle Renaud habrían terminado su amor

A través de una revista de circulación nacional se afirmó que Danilo Carrera y Michelle Renaud habían peleado fuertemente y la producción de su novela ‘Quererlo Todo’, estaba harta de la actitud de ambos actores.

Por supuesto, no hubo pruebas que confirmaran que esto fuera cierto, por lo que muchos de sus seguidores no creyeron este momento y antes de darse a conocer la publicación, la pareja compartió un tierno clip que confirmaba que están más enamorados que nunca.

Además una fotografía completamente entregados a su relación, reafirmando que no han peleado y están más listos que nunca para tener una Navidad en familia.

“Y un día me di cuenta que no tengo que hacer todo sola, que no tengo que ser fuerte todo el tiempo, que si me puedo dejar apapachar y cuidar, qué hay a quien le gusta mi versión más original de mi misma con todo lo que conlleva, que las risas curan todo y que el verdadero amor viene detrás de una gran complicidad, amistad y empatía. Y que tenerte de equipo en esta vida es la mejor decisión que pude tomar. TE AMO Danilo gracias por despertarnos esta mañana, tus mensajes cursis y la pastiche!! Me siento muy afortunada de ser tu equipo”, se lee al pie de otra imagen que colocó en su cuenta de Instagram Michelle.