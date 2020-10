Dan a conocer los supuestos ‘reboots’ animados de Nickelodeon

Nickelodeon se ha convertido en una de las cadenas más queridas de miles de niños y jóvenes y debido a eso, un reciente póster emocionó a todos sus seguidores en la red.

Aparentemente Nickelodeon se encuentra preparando algunos ‘reboots’ animados de algunas de sus caricaturas y recientemente Rotten Tomatoes, filtró un póster de todos los personajes que regresarán con nuevas aventuras.

Este póster está titulado como ‘Next-Gen Nick’, que quiere decir próxima generación de Nickelodeon, y en este se puede ver a los personajes de ‘Rugrats’, ‘The Tiny Chef Show’, ‘Middlemost Post’, ‘Baby Shark’s’ y ’Bob Esponja’, hecho que emocionó y decepcionó a otros de los fanáticos de estas historias.

A new promo for the next generation of Nickelodeon Animation gives our first look at the CG-animated reboot of Rugrats. pic.twitter.com/4S5x1N1m4W

— Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) October 23, 2020