Cristian Castro confiesa que quiere vivir con su mamá porque le preocupa su soledad

Desde hace un par de años Verónica Castro anunció su retiro de los medios de comunicación, incluso recientemente se estrenó el tráiler de su último proyecto, el cual filmó antes de anunciar este retiro y en redes sociales ha mantenido un perfil bajo.

Además sigue teniendo secuelas del accidente que sufrió hace 18 años cuando cayó de un elefante durante su presentación en ‘Big Brother’, ya que algunas lesiones que sufrió entonces le han pasado factura, ya que actualmente padece malestares, por esta razón Cristian Castro ha mostrado su preocupación por Verónica.

“La vida se va súper rápido, yo le digo a mi vieja y le pido por favor que estemos juntos, quiero volver a estar con ella conviviendo. Le estoy ofreciendo a mi tía y a mi vieja que nos juntemos otra vez en la misma casa, y ojalá que le gustara. Les digo: ‘Les regalo mi casa, no sé, donde quieran, escojan una casa’. Me gustaría estar en familia porque siento que eso nos falta mucho a los cantantes, lo añoramos muchísimo esa normalidad”, expresó Cristian en entrevista para el programa Telenoche.

View this post on Instagram

Además fue captado en el aeropuerto y el programa Despierta América le preguntó si era verdad esto que quiere hacer con su mamá.

“Yo le pido que vivamos juntos otra vez, ojalá que quisiera, a ella le gusta mucho Acapulco y estoy contemplando vivir con ella en Acapulco”, mencionó el cantante acerca de su madre, quien recientemente ‘lo defendió’ de sus detractores. Agregó: “Sinceramente pues sola no quiero que esté en estos momentos viviendo sola, no tiene caso si me tiene a mí yo creo sería importante considerar vivir juntos”.