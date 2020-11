Confirman que Dulce María y Poncho Herrera sí estarán en el reencuentro de RBD

Desde que se dio a conocer el regreso de RBD a las plataformas digitales y además su reencuentro.

Los fanáticos esperan ansiosos el show virtual ‘Ser o Parecer’ que se llevará a cabo el próximo 26 de diciembre. Aunque el anuncio oficial no incluye a los seis integrantes originales, en las últimas horas acaban de dar a conocer que Poncho Herrera y Dulce María sí estarán presentes presentes de una manera especial.

Fue a través de una transmisión en vivo de Instagram que el productor ejecutivo del show, Guillermo Rosas anunció esta emocionante noticia: “Esto es algo que se pensaba hacer, un tributo a RBD, porque RBD son los seis, por supuesto en nuestro tributo están considerados Dulce María y Poncho”, explicó durante la conversación con Christopher Uckermann.

Agregó que cuando supieron que los dos integrante no podrían confirmar su presencia no querían hacer nada: “Es una decisión difícil porque era o no hacer nada o simplemente hacerlo y hacerlo los que pueden estar porque están en las circunstancias ideales para hacerlo” dijo, asegurando que no podían dejarlos fuera.