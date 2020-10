Confirman nuevas películas y series de los ‘Power Rangers’

Fue el año pasado cuando se adelantó sobre una nueva cinta de los superhéroes pero con un elenco diferente al protagonizado por las estrellas Becky G y Dacre Montgomery lanzada en 2017.

Este reinicio cinematográfico ha sido confirmado por Jonathan Entwistle, co-creador de ‘I’m Not Okay With This’, quien es el responsable de crear este nuevo universo de la franquicia el cual consiste también con nuevas series.

“Jonathan tiene una increíble visión creativa para esta icónica y enorme franquicia, y sin duda alguna puedo decir que es el arquitecto ideal para acompañarnos en esta reimaginación de la propiedad en TV y cine”, detalló Nick Meyer, presidente de eOne film.

Hasta el momento se desconocen más detalles de cómo será este nuevo universo que sin duda alguna estará vinculado con el cine y la televisión, solamente nos falta esperar más al respecto.