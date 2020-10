Confirman el regreso de los ‘Tiny Toons’ con nuevas temporadas

El pasado mes de julio la serie animada ‘Tiny Toons’ regreso a las pantallas mexicanas, en su momento fue todo un éxito, como lo han sido los programas de los 80’s y 90’s.

Gracias a la formula de estos programas en apelar a la nostalgia, HBO Max ha decidido traer de regreso a los ‘Tiny Toons’ pero con dos nuevas temporadas. Fue a través de sus redes sociales que anunciaron este regreso.

YOU HEARD IT HERE FIRST!!!!! @hbomax and @cartoonnetwork are bringing back Tiny Toons with the new series Tiny Toons Looniversity!!! acme acres gonna be lit pic.twitter.com/CWWIi2pEEU

— Looney Tunes (@WBLooneyTunes) October 28, 2020