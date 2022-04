Christopher Uckermann anuncia su retiro del mundo del espectáculo

Después de una larga carrera en el medio artístico, Christopher Uckermann ha anunciado que se retira del mundo del entretenimiento para enfocarse en su camino espiritual.

Fue a través de una transmisión en vivo que realizó en su cuenta verificada de Instagram dio detalles del despertar espiritual que está viviendo actualmente y que se encuentra enfocado en esta etapa de su vida estudiando sobre la Kabbalah.

Christopher Uckermann manifestó la importancia de perseguir los sueños y mantenerse en un estado de la certeza, paz, claridad y amor. Además señaló que se está viviendo una transformación además que cada persona está viviendo un proceso.

“Yo formé parte del entretenimiento, para los que me conocen o no, estuve en el entretenimiento toda mi vida y lo que sí les puedo decir es que el 90 por ciento de las personas que están en el mundo del entretenimiento o en cualquier sistema, muchos no saben lo que hacen realmente”, relató.

Uckermann aclaró también que continuará creando música y se dedicará al arte, pero desde otra perspectiva.

“Ya no soy el protagonista, ahora somos el equipo, ahora somos la integridad integrada al otro y crecer juntos. A mi me encanta celebrar con mi equipo, es una de las cosas que más disfruto en todos mis proyectos de solista. Cuando termino un concierto, que todo lo mío es una pequeña escala comparado con todo lo que era RBD, pero es algo que me llena completamente, aplaudirle al equipo, estar de líder y guiarlos y que me enseñen es una de las cosas que más valoro en este planeta tierra”.