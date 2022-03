Christina Ricci participará en la serie ‘Wednesday’ de Netflix

Desde hace unos meses se dio a conocer la nueva adaptación de Netflix de la familia Addams, bajo el título ‘Wednesday’, la cual se centrará en el personaje de Merlina, bajo la producción de Tim Burton y en la que el reparto está integrado por Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Jenna Ortega, John Astin, Raul Julia y Tim Curry.

Ahora se ha dado a conocer que Christina Ricci, quien le dio vida a Wednesday o mejor conocida en Latinoamerica como Merlina en ‘Los locos Addams’, está de regreso en el proyecto aunque por el momento no se ha detallado su personaje.

De acuerdo al portal Deadline, Christina Ricci actuará dentro de la película, aunque obviamente no interpretará a Merlina ya que el papel recae en Jenna Ortega, la producción ha preferido mantenerlo como un secreto para los fanáticos.

Jenna Ortega de 19 años, ha participado en grandes proyectos de la plataforma de streaming, como la exitosa serie ‘You’ en la segunda temporada, pero también fue parte del elenco de la nueva película de ‘Scream’, ahora le dará vida a Wednesday.

Yes, it’s true — the magnificent Christina Ricci is joining the cast of the new Wednesday Addams series as an exciting new character *snap snap*

Fue el pasado mes de agosto cuando se dio a conocer que Catherine Zeta-Jones y Luis Guzmán le darán vida a Morticia y Gomez, o mejor conocido como Homero.

Our Addams family is expanding!

Catherine Zeta-Jones will step into the iconic silhouette of Morticia Addams while Luis Guzmán will bring to life the debonair Gomez Addams in the upcoming TV series Wednesday, starring Jenna Ortega as Wednesday Addams and directed by Tim Burton. pic.twitter.com/MiofyWIbwy

— Netflix (@netflix) August 9, 2021