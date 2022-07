Chris Hemsworth habla del papel que su hija interpretó en ‘Thor: Love and Thunder’

Sin duda alguna, uno de los superhéroes favoritos que nos ha dado el Universo Cinematográfico de Marvel es el de Thor, interpretado por Chris Hemsworth, quien le ha inyectado su gran sentido del humor al personaje, convirtiéndolo en uno de los más queridos por el fandom.

Este fin de semana se vivió el estreno mundial de su cuarta entrega titulada ‘Thor: Love and Thunder’, donde sus hijos aparecieron a cuadro, pero su hija mayor se llevó todos los elogios de su famoso padre, ya que interpretó a uno de los papeles más importantes del filme.

Se trata de India Rose Hemsworth, la primogénita de Chris quien actualmente tiene 12 años y es la encargada de darle vida a la hija de Gorr, el Carnicero de Dioses, interpretado por Christian Bale. La pequeña se convierte en la compañera de Thor, no sin antes tenerla bajo su cuidado como si fuese su propio padre.

“Fue como cuando estoy en casa, tratando de decirle que haga algo, y que ella diga, pffff, no, lo haré a mi manera. Y bravo por ella, porque hizo un trabajo increíble. Me encanta ese poder que tienen los niños en momentos así. Es un buen recordatorio para que todos nosotros nos mantengamos fieles a quienes somos y no nos dejemos atrapar por la importancia personal que hay en todo esto”, detalló el actor recientemente sobre su hija.