Chris Evans podría regresar como Capitán América

Aunque Chris Evans se había despedido del personaje de Steve Rogers después del lanzamiento de ‘Avengers: End Game’ en 2019, parece ser que podría volver al Universo Cinematográfico de Marvel.

Los fanáticos esperan con emoción ver lo que Kevin Feige está preparando con todo el contenido que está por salir y se está preparando. De acuerdo al portal Deadline, existe la posibilidad de que Chris Evans regrese como el Capitán América.

Las fuentes contaron a Dealine que el proyecto en el que regresaría podría ser para otra película del Capitán América, aunque otras fuentes señalan que es más probable que sea como lo que hizo Robert Downey Jr. después de ‘Iron Man 3’, apareciendo en películas como ‘Capitán América: Civil War’ y ‘Spider-Man: Homecoming’.

Captain America Eyes Return To The MCU As Chris Evans Nears Deal To Reprise Role In Future Marvel Project https://t.co/Rbtw2vpmNR — Deadline Hollywood (@DEADLINE) January 14, 2021

Aunque el portal contactó a los ejecutivos de Marvel, no se pronunciaron al respecto.

Como recordarás en el final de ‘End Game’ Steve Rogers le entregara el escudo al personaje de Anthony Mackie. Con estos rumores las cosas pudieron haber cambiado en los últimos meses, al surgir la idea de que Evans regrese al MCU como Rogers, a medida que pasaban las semanas, Evans se volvió más partidario de la idea.

BREAKING NEWS 🚨 “Captain America Eyes Return To The MCU As Chris Evans Nears Deal To Reprise Role In Future Marvel Project!” Evans is said to return as Steve Rogers in at least one Marvel property with the door open for a second film. Deadline | https://t.co/IG7nP1A281 pic.twitter.com/OmtwWt9Ysh — Marvelous Realm (@MarvelousRealm) January 14, 2021

El destino de algunos personajes tomaron otros caminos tras la venta de Marvel a Disney, pero las posibilidades no se limitan a que podrían regresar. Y después de conocer el posible regreso de Evans al universo de Marvel reaccionaron en Twitter posicionando al actor en el ‘trending topic’ de la plataforma quien reaccionó de la siguiente forma.

I swear if this aint true imma jump off a bridge it took me 15 months to get over cap going away… pic.twitter.com/41DS2NQxtm — bbq sauce on my titties (@marvel_daddys) January 14, 2021

Chris Evans: I’m not playing Captain America again Also Chris Evans: pic.twitter.com/ppaSR0g0c3 — BrandaVision (@BrandonDavisBD) January 14, 2021