Celia Lora afirma que fue encarcelada para tapar el caso Paulette

Yordi Rosado se ha convertido en el entrevistador más querido y en un nuevo capítulo apareció junto a Celia Lora, quien ha ganado gran fama gracias a sus imágenes, locuras y personalidad.

Durante la entrevista, la influencer habló sobre su niñez y como ha sido crecer junto a Alex Lora y Chela, quien considera que son un gran equipo que nadie puede romper y la única pareja feliz que conoce.

Relató su experiencia en ‘Lucky Ladies’ programa que considera el peor en el que ha estado y lamentó haber participado en este reality show.

(A partir del minuto 31:38)

Pero lo que más llamó la atención fue al relatar que hace 10 años fue injustamente acusada de atropellar y provocar la muerte de un hombre al que vio levantarse y subir a una ambulancia, además de presenciar cómo la supuesta familia pidió hasta 15 millones de pesos para dejarla en libertad.

“A ver si esto no lo vetan: acababa de ser lo de Paulette y siempre necesitas algo para desviar la atención de una cosa así y en ese momento, no sé si te acuerdas, fui yo. Ponte a buscar y ve fechas, en ese momento del pedo me agarraron, yo no había salido en ningún lado, la cosa era quién era mi papá”, declaró antes de comenzar el relató que la llevó a estar en Santa Martha.