Cara Delevingne está estrenando romance con Sienna Miller

Recientemente se dio a conocer que la actriz y modelo, Cara Delevingne podría estar estrenando romance con la británica Sienna Miller, lo que sorprendió al mundo del espectáculo ya que se podría tratar de uno de los primeros romances que nos está dejando el 2022.

Y es que Cara Delevingne y Sienna Miller dejaron que las captaran las cámaras de los paparazzi mientras se besaban en el popular local Temple Bar de Nueva York el pasado viernes.

De acuerdo al portal especializado Page Six, testigos declararon que se trata de un gesto más allá de una simple amistad ya que también existieron caricias de por medio, lo que indica que podrían estar iniciando una relación seria.

what is this please tell me cara delevingne is dating sienna miller i need this 2022 pic.twitter.com/1dTO3NGQL8

— Spòstati (@Spstati1) January 10, 2022