Captan tensión entre Nodal y Eduin Caz en ‘Premios Lo Nuestro’

El pleito entre Christian Nodal y Eduin Caz continúa después de las declaraciones de ambas estrellas realizaron hace algunos meses y es que demostraron que no se soportan mutuamente.

Fue en un vídeo durante un ensayo de los ‘Premios Lo Nuestro’ en el que se aprecia la tensión entre ambos interpretes, por lo que las especulaciones de una rivalidad han crecido nuevamente.

En el clip se aprecia que ni el vocalista de Grupo Firme, ni Nodal están en el mismo círculo conviviendo con sus colegas. En un vídeo que circula en TikTok se nota que Eduin Caz aparece alejado, mientras que Christian está en otro espacio lejos de ellos, tratando evitarse.

¿Eduin y Nodal no se hablaaaaan? Así transcurren los ensayos de #PremioLoNuestro pic.twitter.com/RLAuWmWRHD

Este pleito comenzó cuando a Nodal le preguntaron en sus historias breves de Instagram si estaría dispuesto a colaborar con los hermanos Cazares, respondió con un tajante no y explicó que no le gusta el tipo de música que interpretan.

Por su parte Grupo Firme respondió asegurando que jamás pidieron un dueto con Nodal, “esa fue una pregunta que le hizo un fan a él, él contestó sinceramente que no quería un dueto y está bien, nimodo, pues no quiere un dueto, pues no se le toca el tema”, dijeron.