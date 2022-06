Esta es la canción que Nodal publicó en contra de J Balvin

Después de que el cantante tuviera un encontronazo con J Balvin, debido a una broma que hizo el colombiano por el radical cambio de look que se realizó el interprete del regional mexicano, donde incluso, tanto la prensa como las redes los compararon, Nodal arremetió en su contra y prometió realizar una ‘tirada’ a la que decidió llamar “Girasol”.

Christian prometió a través de sus historias breves de Instagram que lanzaría este tema a la media noche, pero fue a las 12 AM de este sábado que estrenó la famosa tirada, en la que Nodal continuó dándole con todo al reggeatonero.

“Yo voy a hacer que llores, hoy me levante bromista y me tienes que aguantar, no quiero bromear contigo, de ti quiero bromear, tu eres un chiste cabrón cada que intentas cantar, cada que intentas rokcear, cada que intentar rimar, pobre payaso que usa a todo el mundo para conectar con la gente”, se puede escuchar al principio del tema.

Además el interprete se defendió de las constantes críticas que ha recibido, debido a los tatuajes que se ha realizado, asegurando que le gustan y hasta recordó cuando la mamá de Belinda aplaudió que lo llamaran naco, aseverando que lo es pero es muy feliz así.

Posteriormente, durante su concierto en Morelia, Nodal se disculpó publicamente con Balvin, dejando entrever que ya habló con el colombiano.

“Aunque me arrepentí y me arrepiento ya no hay manera de pararla va a salir, pero quiero decirles algo, ok, no hay que ser mierdas nunca en la vida, porque estas son las cosas que pasan cuando se es mierda, cuando no se es consciente, de cuánto daño puedes hacer a las demás personas, respetense y hay que amarnos mucho”, expresó y agregó “lo siento mucho Balvin, todos somos seres humanos y tenemos 5 minutos de pendejísmo”.