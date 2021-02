Camilo se vuelve tendencia por desconocer a Selena Quintanilla

Aunque el vídeo fue publicado hace un año a través de Buzzfeed, este fin de semana resurgió a través de las redes sociales.

Incluso el nombre de Camilo se viralizó por no saber una canción de Selena Quintanilla. La dinámica que realizó el canal se trataba de adivinar el nombre de las canciones y el cantante, aunque Camilo adivinó con éxito “China” de Daddy Yankee, J Balvin, Ozuna, Anuel AA y Karol G.

Sin embargo cuando le pusieron 4 segundos de “Tecno Cumbia” de Selena Quintanilla, Camilo no supo quien la cantaba y aseguró que nunca la había escuchado en su vida. A pesar de una segunda oportunidad no logró adivinar.

“No sé”, dijo la primera vez, “No sé quién es, o sea no, ni idea”, expresó asombrado. “Wow, no esa nunca la escuché, ‘Tecno Cumbia’, no sé cuál es”, expresó tras escuchar la canción.