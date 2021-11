Camila Cabello y Shawn Mendes anuncian que terminaron su relación

Después de una relación de 2 años, Camila Cabello y Shawn Mendes anunciaron que han decidido finalizar su romance.

Fue a través de sus historias breves de sus respectivas cuentas de Instagram, donde compartieron un breve mensaje asegurando que aunque su relación romántica ha finalizado aún mantendrán su amistad.

Sus últimas publicaciones juntos fueron durante su viaje a Oaxaca, donde Shawn Mendes y Camila se disfrazaron de catrines para celebrar el tradicional Día de muertos ya que se encontraban en nuestro país.

Después de que se diera a conocer esta noticia, usuarios de las redes sociales comenzaron a reaccionar, posicionando el nombre de Camila Cabello y Shawn Mendes en tendencias dentro de Twitter.

"he makes me really happy, i think he might be the one"

juraba que shawn y camila se casaban… pic.twitter.com/t6vod65VIu

— uhgood ⁷ (@lynncoffeee) November 18, 2021