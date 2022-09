Brendan Fraser rompe en llanto al ser ovacionado en Venecia

Este año sorprendió al mundo entero el regreso de Brendan Fraser a la industria del cine después de una larga ausencia cinematográfica.

El filme ‘The Whale‘ es el proyecto con el que Brendan Fresar volvió de la mano de Darren Aronofsky, papel que le podría convertirlo en la gran revelación de este año, después de recibir una ronda de aplausos y ovaciones de varios minutos durante el Festival de Cine de Venecia.

A través de las redes sociales, se ha difundido el momento exacto en el que la producción del filme comienza a recibir los aplausos de la audiencia, y Aronofsky pone toda la atención en Brendan quien se conmueve ante la ovación.

Brendan Fraser se merece el cielo ♥pic.twitter.com/HlhXeQP75F — Animations Park (@ParkAnimations) September 4, 2022

Visiblemente conmovido, Brendan Fraser se mostró agradecido también con la audiencia, incluso se muestra incrédulo por lo que está ocurriendo.

Me pone muy contento lo que le está sucediendo a Brendan Fraser.

A poco del estreno de THE WHALE o LA BALLENA, recibió ovación y aplausos de más de 6 minutos en el Festival de Venecia 👏🏼 Hay que agradecer mucho a un maestro como es Darren Aronofski pic.twitter.com/7LSBirQX16 — Tour Cinéfilo | 🍿🎬 (@MiClubCinefilo) September 4, 2022

Tras sus altibajos en la carrera de Brendan, se espera que su regreso siga siendo notable y reconocido, ya que no solo lo veremos en esta película, también en ‘Killers of the Flower Moon’, de Martin Scorsese, filme en el que compartirá pantalla con Leonardo DiCaprio, Jesse Plemons, Lily Gladstone y Robert De Niro.

‘The Whale’, está basada en una obra teatral de Samuel D. Hunter y es un drama psicológico el cual se estrenará el 9 de diciembre, película en la que Fraser, de 53 años, tuvo que someterse a una transformación física y poder darle vida a un hombre con obesidad.

“Un profesor de inglés solitario que sufre de obesidad severa intenta volver a conectarse con su hija adolescente separada para tener una última oportunidad de redención”, es la sinopsis oficial del filme.

El reparto está conformado por Sadie Sink, Samantha Morton, Ty Simpkins, Hong Chau, Sathya Sridharan, Huck Milner y Ryan Heinke.

