Bale rechazó regresar como Batman en ‘The Flash’: La decisión sorprendió a los productores

En medio de la producción de la película ‘The Flash’, los productores del filme hicieron un intento desesperado por contar con Christian Bale nuevamente en el papel de Batman. A pesar de la presencia de otras icónicas versiones del Caballero Oscuro, como la interpretación magistral de Michael Keaton, los directivos de la cinta buscaban apostar por un tercer Batman en la historia, y su primera opción era Bale. Sin embargo, no lograron convencer al actor de unirse al proyecto.

Según revelaciones de Kevin Smith, Warner Brothers se acercó a Christian Bale con la esperanza de que aceptara participar en ‘The Flash’, pero su respuesta fue contundente: “No”. Durante meses, los productores insistieron e intentaron persuadir al aclamado actor, pero Bale mantuvo firme su negativa. Ante esto, tuvieron que buscar una alternativa y encontraron en George Clooney al reemplazo ideal.

Warner Brothers asked Christian Bale to be in The Flash repeatedly apparently but he said no

