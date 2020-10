Aylín Mujica fue víctima de un secuestro express

Recientemente Aylín Mujica, narró un terrible momento que vivió durante su último viaje a México, ya que fue víctima de un secuestro express.

A través de una entrevista para ‘Suelta la Sopa’, confirmó en el aeropuerto que durante este secuestro express, el delincuente le dio vueltas por toda la Ciudad de México, para que la actriz sacara dinero del banco.

“Me pone una navaja entre las piernas y me dije, ‘no te quiero hacer daño, lo único que quiero dinero’. Pensé que me iban a matar, te lo juro, pensé que me iban a matar, pensé … ¡Ay no!”, relató entre lágrimas.

La actriz más tarde detalló lo sucedido, confirmando que todo pasó cuando tomó un taxi en las calles de la Ciudad de México.

Confirmó que no es la primera vez que vive algo así, pero durante la primera ocasión, logró saltar del vehículo; pero ahora que ha madurado, no tuvo tiempo de reaccionar y lo único que pensó fue en no volver a ver a sus hijos.

Sus compañeros han agradecido que está bien y que a pesar del momento, este secuestro no pasó a mayores. Aylín ha recibido comentarios de apoyo por parte de sus seguidores y amigos y esperan que no vuelva a vivir una situación simular.

En la Ciudad de México el secuestro express es una de las modalidades para estafar a cientos de mexicanos, aunque no agreden físicamente a la víctima el daño psicológico daña a la mayoría de las víctimas.