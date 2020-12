Aracely Arámbula da detalles sobre el intenso amor que tuvo con Luis Miguel

Durante más de 13 años, Aracely Arámbula ha sido una de las figuras públicas más discretas cuando se trata de su vida privada, debido a eso era poco probable que hablara sobre la relación que tuvo con Luis Miguel, con quien tuvo dos hermosos hijos.

Sin embargo, durante una reciente entrevista con ‘Ventaneando’, decidió hablar sobre el romance que aparentemente había sido parecido a un guión de Hollywood, esto luego de ser cuestionada sobre la posibilidad de aparecer en la serie del cantante.

“Es que no lo creerías, de lo bonita, sería una historia como ‘Titanic’, algo tan lindo, a mí me gustaría que lo contaran tal cual es, me correspondería a mí, o a él, si es que llegan a sacar algo, ojalá sea algo muy lindo”, confirmó la actriz.

Además afirmó que tanto Miguel y Daniel, son producto de un profundo amor, que espera sea plasmado en la serie.

“Como mamá me ha tocado la parte más pesada porque a mí me ha tocado cuidar de mis niños, yo creo que como toda mamá, no me gustaría que expusieran a mis hijos”, detalló, ante la posibilidad de que sus hijos aparezcan en la historia.