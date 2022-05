Anuncian que la serie de ‘Daredevil’ está en desarrollo

Tras el final de la serie de ‘Dardevil’ en 2018, protagonizada por Charlie Cox, no se sabía el futuro del personaje tras la compra de Disney y los estudios Marvel, sin embargo, tras su reciente aparición en ‘Spider-Man: No Way Home’, se ha confirmado su regreso con una nueva serie para Disney Plus.

De acuerdo al portal Variety, Marvel ya está trabajando en una serie con Cox como Matt Murdock, además el mismo medio dio a conocer que Matt Corman y Chris Ord, son los encargados del guion y además tienen puestos de productores ejecutivos.

A pesar de esta emocionante noticia, no se sabe si esta serie será un reboot o una continuación de lo visto en Netflix, sin embargo, fanáticos de Marvel, señalan que podría ser ya que como recordarás Vincent D’Onofrio apareció en su papel de Kingpin en la serie ‘Hawkeye’.

Aunque no se ha confirmado también a Cox en su papel como Daredevil, Kevin Feige, jefe de Marvel Studios, mencionó que el actor es su única elección para el papel. Incluso se ha rumoreado que el actor volverá a interpretar al Hombre sin Miedo en la serie de ‘She-Hulk: Attorney At Law’.

Liberan tráiler oficial de la serie ‘She-Hulk’