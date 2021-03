Anna Faris decidió separarse de Chris Pratt por esta razón

En 2018, Anna Faris y Chris Pratt confirmaron su separación y aunque nunca dijeron cuál fue la razón de su divorcio, luego de tres años, la actriz declaró por qué decidieron tomar esta decisión.

Durante su podcast ‘Anna Faris Is Unqualified’ junto a Gwyneth Paltrow, quien confirmó que ella no tenía la intención de divorciarse de Chris Martin simplemente sucedió; dio a conocer la razón por la que finalmente se divorciaron.

View this post on Instagram

Aparentemente Anna no pudo lidiar con la competitividad tanto en su relación con Pratt como durante su matrimonio con Ben Indra.

“Me he casado dos veces. Mis otros dos matrimonios fueron con actores y creo que no hicimos un gran trabajando eliminando la competitividad. O al menos no lo hice, siendo una persona orgullosa y no queriendo revelar vulnerabilidad. Cualquier indicio de competitividad y comparación, no lo manejé muy bien, no creo haberlo hecho”, declaró.