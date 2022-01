Andrew Garfield le mintió a Emma Stone sobre su participación en ”Spider-Man: No Way Home’

El actor mantuvo bajo mucha reserva el secreto de su participación en ‘Spider-Man: No Way Home’, incluso a sus amistades más cercanas les negó su actuación en el filme, que se ha convertido en uno de los más taquilleros del momento.

Incluso Emma Stone cayó en el engaño de Andrew Garfield, pues recientemente confesó que aún tiene contacto con su colega y ex pareja quien le dio vida a Gwen Stacy en las entregas de ‘The Amazing Spider-Man’.

“Emma siguió enviándome mensajes de texto. Me dijo: ‘¿Estás en esta nueva película de ‘Spider-Man’?’ Y yo estaba como, ‘No sé de qué estás hablando’. Ella estaba como, ‘Cállate, solo dime’. Y yo como, ‘Honestamente, no sé…’ Seguí así, incluso con ella. Fue gracioso”, explicó el actor en la entrevista.

Garfield también aseguró que no fue fácil para él ocultar su inclusión en este filme ya que incluso sentía mucho estrés al respecto y además es muy malo mintiendo, por lo que sentía culpa al hacerlo a sus amigos y familiares.

“Me coloqué en esa posición de, bueno, ¿qué me gustaría saber? ¿Me gustaría que jugaran conmigo? ¿Me gustaría que me mintieran? ¿Me gustaría que me mantuvieran alerta adivinando? ¿Querría descubrirlo cuando fuera al cine? ¿Querría estar adivinando, adivinando, adivinando?, comentó. «Me gustaría que el actor hiciera un trabajo increíblemente bueno para convencerme de que él no está [en la película]. Y luego querría perder la cabeza en el cine cuando mi instinto demostrara ser correcto. Eso es lo que yo querría”, aseguró.