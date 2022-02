Ana Gabriel le declara su amor a Kate del Castillo

A través de las redes sociales está circulando un vídeo en el que la cantante, Ana Gabriel, le dedicó románticas palabras en pleno concierto a Kate del Castillo, quien se encontraba entre los presentes.

En el vídeo que se ha viralizado en diversas plataformas como Instagram y Twitter, se aprecia a Kate en primera fila y saluda al público quien no dejó de ovacionar a la cantante mientras exclamaba su amor por la actriz.

“Estoy casi, a punto de pedirle matrimonio para que me saque de trabajar. Caramba, ya no quiero. Quiero venir y disfrutar y toda la cosa”, dice Ana Gabriel, mientras los presentes no dejan de gritar ante tal propuesta.