Amber Heard confiesa que sigue enamorada de Johnny Depp

Esta semana la NBC News liberó la primera parte de la entrevista exclusiva que le realizó a Amber Heard, tras perder el juicio por difamación que enfrentaba en contra de Johnny Depp, donde el veredicto final fue a favor de la estrella de ‘Piratas del Caribe’.

El día de ayer la cadena de televisión publicó la segunda parte de esta entrevista, que saldrá completa este viernes, donde la periodista Savannah Guthrie estuvo a cargo de la conversación que la guió a reafirmar lo que testificó en la corte y aseguró que no es una buena víctima, ni simpática, mucho menos perfecta.

La entrevistadora volvió a abordar varios hilos que quedaron evidenciados en la corte sobre su credibilidad y el artículo de opinión que escribió sobre la violencia doméstica, aseguró que teme por lo que pueda hablar en adelante y no importa la manera en la que lo haga pues dice que será silenciada.

Incluso de manera increíble siguió diciendo que no lo escribió ella hablando de Johnny Depp: “El artículo de opinión no era sobre mi relación con Johnny… sabes de ¿qué trataba?, eras tú concediéndome y yo prestando mi voz a una conversación cultural más grande que estábamos teniendo en ese momento”.

View this post on Instagram

Amber Heard negó haber escrito esto durante el tiempo de la cancelación y que le sucediera eso a Depp, la actriz alegó que no quería que le pasara eso al interprete, sin embargo, después de cinco días fue a la corte a levantar una orden de restricción.

Durante la charla, la periodista le recordó a Amber lo de TMZ y volvió a negarlo rotundamente, asegurando que ni ella, ni su equipo fueron quienes alertaron al medio de comunicación. También abordó el tema de los 7 millones de dólares y aunque le recordó que fue atrapada en una mentira, Heard se justificó diciendo que el jurado ponía en duda todo lo que ella hizo y dijo, la periodista le respondió que de eso se trató el juicio.

“Y ese fue el juicio, fue un concurso de credibilidad y eso fue todo”, le explicó la entrevistadora al ver que no respondía Amber sobre el donativo, pero finalizó el tema diciendo “ese es otro de los ejemplos si tiras vuelve y lo piensas, no debí haberlo donado en un esfuerzo porque me creyeran, no debí destinar la totalidad de eso para tenerlo tú, no debiste hacerlo”.