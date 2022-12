Amaia Montero reaparece en sus redes sociales tras salir de rehabilitación

La cantautora causó un gran revuelo luego de que publicara una preocupante fotografía en su cuenta de Instagram a principios del mes de octubre, en esa imagen se le veía muy desmejorada, posteriormente se reveló que la cantante estaba pensando por un momento muy duro, pero después de un tiempo volvió a aparecer en sus redes sociales.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido ¿de qué me sirve la vida?”, fue el mensaje que preocupó a medios y a seguidores que no dejaban de preguntarse lo que le ocurría.

Finalmente Amaia Montero alegró a sus fans después de que este 8 de diciembre de 2022 compartiera una ‘selfie’ en sus historias breves de si cuenta de Instagram con un semblante totalmente diferente.

Publicidad

Publicidad

En la imagen aparece sonriente mientras pasea en un bote.

Aparecen imágenes de Amaia Montero tras salir de clínica de rehabilitación