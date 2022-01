Aleida Núñez confiesa que está muy enamorada y ya conoce a los papás de su pareja

Después de que se ventilara el romance de Aleida Núñez con un millonario que la llevó de viaje a Dubai, la actriz rompió el silencio sobre esta relación justo el día que celebró su cumpleaños número 41.

Fue ante varios medios de comunicación que la actriz habló sobre lo enamorada que se siente en estos momentos y que Bubba Saulsbury, actualmente se encuentra en Texas pero ya la contactó para felicitarla por su cumpleaños.

Aunque dejó claro que está llevando su relación con tiempo para poder conocerse más, Aleida dijo que el empresario la está procurando demasiado.

En otro momento, Aleida Núñez reveló que ya hasta conoce a la familia de Bubba, dejando claro que a pesar de ir lento, es algo seguro para ambos formalizar su romance.

“Sí me ha invitado a su casa, espero muy pronto estar por allá, ahorita pues no había podido porque ya iniciamos grabaciones pero ya me invitó, obviamente ya conozco a sus papás y es una familia muy unida”, explicó Aleida ante la prensa.