Aislinn Derbez pasa su cumpleaños en Tulum y con bikini

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde Aislinn suele tener contacto con sus fanáticos, la hija mayor de Derbez, compartió detalles de dónde está pasando sus vacaciones para festejar su cumpleaños número 34.

Ais se encuentra en un complejo que combina la elegancia con lo tribal en cada detalle y el cual se encuentra en la zona hotelera de Tulum.

https://www.instagram.com/p/CMijewLhlbI/

Este es el cuarto en el que se está quedando Aislinn.

¡Guapísimaaaa!

Además esta mañana la sorprendieron Mauricio Ochmann y Kailani con un vídeo cantándole el ‘Happy Birthday’.

Y por supuesto no podían faltar las felicitaciones de sus familiares.

La felicitación de Eugenio Derbez conmovió a sus seguidores y aunque ya habían platicado sobre la inspiración de Eugenio para la película ‘No se aceptan devoluciones’.

“Tenía sólo 23 años cuando me enteré que venías en camino. Tenía miedo de convertirme en papá… pero todo cambió cuando te pude abrazar. La frase ¨Eres lo mejor que no quería que me pasara¨ en No Se Aceptan Devoluciones, la escribí pensando en ti. Hoy, eres mi maestra, mi primer amor y mi mejor amiga.¡Feliz cumpleaños”, escribió Eugenio junto a la siguiente postal.