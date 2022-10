Este es el primer adelanto oficial de ‘Scooby Doo’ la nueva serie para adultos de HBO

La nueva serie de “Scooby Doo’ está dirigida solamente sólo para adultos pues tendrá violencia explícita y humor negro.

Se trata de una nueva serie animada ha sido confirmada por HBO Max que estará protagonizada por Velma, quien es sudasiática y homosexual, lo que ha generado un gran debate en rede sociales.

“Es Scooby-Doo, pero como nunca antes lo habíamos visto”, se puede leer en la descripción con la que HBO promociona el nuevo spin off de la famosa serie de detectives.

La serie, consiste en diez capítulos y contará con Charlie Grandy en el papel de showrunner.

‘Velma’ llegará a HBO Max el próximo año y dejará ver un poquito más en la Comic-Con de Nueva York la semana.

Así reaccionaron en redes sociales.

time to bring back this clip of velma and her fans pic.twitter.com/KXyz0m1jCK

velma has been doing lesbianism with daphne since day one pic.twitter.com/KhZry2ay7H

— for sapphics (@forsapphic) October 7, 2022