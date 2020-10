Revelan las imágenes de la última película de Chadwick Boseman

A casi un mes del fallecimiento de Chadwick Boseman, Netflix ha difundido las últimas imágenes de la película del actor junto a Viola Davis en ‘Ma Rainey’s Black Bottom’, imágenes que han cautivado a fanáticos.

La historia cuenta la vida de ‘Ma Rainey’ interpretada por Davis, la Reina del Blues, quien graba un disco en Chicago durante 11927, pero algo dispara todo tipo de tensiones entre ella y sus compañeros de banda, Boseman interpreta a uno de los músicos de su banda, pero aparentemente tiene un papel importante en esta entrega.

El protagonista de ‘Black Panther’, compartió créditos con Glynn Turman, Colman Domingo, Joshua Harto, Taylour Paige, Jonny Coyne, Jeremy Shamos, Michael Potts, Scott Matheny y Dusan Brown.

