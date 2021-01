Podrían aplazar otra vez el estreno de ‘Black Widow’

En septiembre del año pasado Marvel dio a conocer que el estreno de ‘Black Widow’ no sería en noviembre, debido a la pandemia por el coronavirus. La fecha que marcó entonces fue para mayo de este 2021, sin embargo, podría ser hasta 2022 cuando los fans puedan verla en el cine.

De acuerdo al portal Variety, si las previsiones que se tienen sobre la pandemia no mejoran el estreno de ‘Black Widow’ corre peligro y es que la mayoría de las salas siguen cerradas. Todo dependería de la eficacia de la vacuna contra el coronavirus.

“La confianza no tiene sentido en el mundo de hoy porque nadie sabe nada, pero la esperanza es eterna. Un año de retraso, espero que sea suficiente, porque ahora hay una vacuna. Ya veremos. Ciertamente espero estar de vuelta en los cines con la gente”, explicó Kevin Feige a ComicBook.com, tras preguntarle por la posibilidad de estrenar ‘Black Widow’ en Disney+.

Aunque la Fase 4 de Marvel ya arrancó con el estreno de ‘WandaVision’, pero el calendario de todos los demás estrenos seguirán en pausa. Los otros estrenos programados son ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ estrena el 9 de julio y ‘Eternals’ el 5 de noviembre de 2021.

Desde el primer retraso de ‘Blak Widow’ surgió la especulación de su estreno en la plataforma de Disney. Sin embargo, es algo que los ejecutivos de Marvel y Disney quieren evitar a toda costa, por el momento no se ha cambiado su estreno.