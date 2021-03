Liberan el tráiler oficial de ‘The Suicide Squad’ y ‘El Matador’ Hernández reacciona

Este viernes los estudios Warner Bros. liberaron a través de sus redes sociales el trailer oficial de la película ‘The Suicide Squad’, filme dirigido por James Gunn.

La película está protagonizado por Jai Courtney, Joel Kinnaman, Nathan Fillion, Peter Capaldi, Mayling Ng, Michael Rooker, Pete Davidson, John Cena, Viola Davis, Joaquín Cosío, Margot Robbie y Sylvester Stallone, entre otros.

Aunque miles de fanáticos del Universo Cinematográfico de DC esperaban ver el tráiler, hubo una razón por la que se viralizó el clip y es que Luis ‘El Matador’ Hernández celebró este avance.

I've been waiting for this moment! Thanks @jamesgunn !

Más tarde volvió a compartir un PhotoShop que algún usuario realizó poniendo la cara del ‘Matador’ y con la playera de la selección.

‘The Suicide Squad’ de James Gunn podría llegar a los cines el próximo 6 de agosto de 2021.

En una ocasión, Luis Hernández, llamó la atención de James Gunn, quien no dudó en compartir el vídeo que realizó el mexicano en TikTok caracterizado de Yondu, de ‘Guardianes de la Galaxia’.

I understand this is a famous Mexican soccer player everyone says looks like Yondu. 😂 https://t.co/SjF6jpdPpc

— James Gunn (@JamesGunn) June 30, 2020