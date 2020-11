Lanzan tráiler oficial de la nueva versión de la película ‘El padrino III’

A inicios del mes de septiembre se dio a conocer que ‘El Padrino III’ tendría una nueva versión, esto a casi 30 años del estreno de la última cinta del director Francis Ford Coppola.

Como sabrás la trilogía del aclamado director de Hollywood, se convirtió en cine de culto y ahora Coppola quiere revelar la versión más apegada a la que tenía en mente en 1990 y así darle un final digno, ya que la última película fue decepcionante para los fans.

Paramount Pictures ha liberado el tráiler oficial de esta cinta llamada ‘The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone’, la cual será más cercana a la parte artística con la que comenzó, para ello Coppola necesitó reorganizar algunas escenas, tomas y temas musicales para que tuvieran mucho más sentido.

Será el próximo 4 de diciembre cuando el filme se estrenará en los cines de Estados Unidos y posteriormente tendrá un estreno mundial a través de plataformas digitales.

Según informó Paramount, el director y su equipo Zoetrope, realizó estos cambios buscando dar una versión mucho más acorde con la primera y segunda entrega de la saga, además de la re-edición, también hizo una restauración en formato 4k y hacerla más atractiva, en este trabajo de edición, Coppola reemplazó más de 50 tomas de menor resolución, reparó arañazos y otras anomalías que encontró.

“Es un reconocimiento del título que Mario Puzo y yo preferíamos y de nuestras intenciones originales sobre lo que se convertiría en ‘El padrino: parte III’. Para esta versión del final, he creado un nuevo principio y desenlace, y he reorganizado algunas escenas, planos, y fragmentos musicales. Para mí, con estos cambios, y este metraje y sonido restaurado, es una conclusión más adecuada para ‘El padrino’ y ‘El padrino: parte II’, y estoy agradecido a Paramount y Jim Gianopulos por permitirme revisitarla”, detalló Francis Ford Coppola, confesando que la versión de 1990 no estuvo a la altura de las dos primeras entregas, incluso en 2001, reconoció que el dinero fue la razón para rodar otra secuela.