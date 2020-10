Gal Gadot podría interpretar a Cleopatra

Aparentemente Gal Gadot está a la altura de poder interpretar a la última gobernante de la dinastía ptolemaica del Antiguo Egipto, Cleopatra.

Esta noticia se dio a conocer a través de Twitter y por supuesto, miles de seguidores de ‘Wonder Woman’ se han emocionado con este gran momento para la actriz, que se ha convertido en una de las favoritas de la época.

I love embarking on new journeys,I love the excitement of new projects, the thrill of bringing new stories to life.Cleopatra is a story I wanted to tell for a very long time.Can’t be more grateful about this A team!! @PattyJenks @ParamountPics #AtlasEntertainment #LaetaKalogridis https://t.co/qLH7vfCaUo

— Gal Gadot (@GalGadot) October 11, 2020