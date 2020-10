Dan a conocer la fecha de estreno de ‘Legalmente Rubia 3’

La noticia sobre la llegada de ‘Legalmente Rubia 3’ es un hecho luego de 19 años, y recientemente se confirmó que llegará a la pantalla grande el próximo mayo 2022, emocionando de inmediato a sus seguidores.

Elle Woods is back! Legally Blonde 3 coming May 2022. We rest our case. #LegallyBlonde3 #ElleWoods @ReeseW pic.twitter.com/WnxI1YEfqD

— MGM Studios (@MGM_Studios) October 20, 2020