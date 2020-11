Confirman que ‘Ya no estoy aquí’, representará a México en los Oscar

Durante este año ni Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y menos Alejandro González Iñárritu, estrenaron un nuevo filme, aunque continuaron produciendo, no fueron parte del gremio de directores más esperado de los Oscar.

Debido a eso las apuestas sobre alguna película mexicana en los Oscar estaban en el aire, pero estas terminaron, ya que hace unas horas trascendió que ‘Ya no estoy aquí’, película de Fernando Frías, estará en los Oscar.

Fue por medio de las redes sociales de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas donde confirmaron la noticia que alegró a muchos seguidores de esta película que te eriza la piel.

“Anunciamos que ‘Ya no estoy aquí’, de Fernando Frías, es la película elegida por la AMACC para ser considerada por The Academy en los premios Oscar 2021#MéxicoEnElOscar”, se lee al pie de la imagen que emocionó a todo el mundo.

Actualmente pueden ver esta película por Netflix, plataforma donde ha sobresalido y donde llama la atención que la única actriz es Xueming Angelina Chen, quien interpreta a ‘Lin’, amiga de Ulises el protagonista de la película, en Nueva York.

Guillermo del Toro aunque no participa en este filme, ha mostrado profunda admiración por la historia protagonizada por Juan Daniel García Treviño.

YA NO ESTOY AQUI. Con el mundo en donde esta- este espléndido film me hizo eco, me emocionó, me sacudió, me hizo pensar y me provocó profunda admiración y respeto. Esta en NETFLIX y habla con fuerza y poder. Al chingadazo, sin rodeos y con hartos huevos. pic.twitter.com/LWMFwuHzZZ

— Guillermo del Toro (@RealGDT) June 5, 2020