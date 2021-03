Confirman la nueva fecha del estreno de ‘Black Widow’

Aunque se había especulado que el estreno de ‘Black Widow’ sería hasta 2022, Marvel ya confirmó la nueva fecha.

Como sabrás la emergencia sanitaria debido al coronavirus no permitió el estreno de una de las películas más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel. El primer cambio ocurrió de noviembre de 2020 a mayo de 2021.

A través de las redes sociales, Marvel Studios reveló que será el 9 de julio cuando se estrene ‘Black Widow’ con su estreno simultáneo en su plataforma de streaming con Premier Access.

Black Widow in theaters July 9 and on @DisneyPlus with Premier Access. Additional fees required. pic.twitter.com/MSLHxk6Eez — Marvel Studios (@MarvelStudios) March 23, 2021

La Fase 4 de Marvel ya arrancó con ‘WandaVision’ y ‘Falcon and the Winter Soldier’ continúan los otros estrenos programados como ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ y ‘Eternals’.

Desde el primer retraso de ‘Blak Widow’ surgió la especulación de su estreno en la plataforma de Disney. Aunque, es algo que los ejecutivos de Marvel y Disney querían evitar a toda costa, terminaron por acceder a esta modalidad.

En ‘Black Widow’, Natasha Romanoff, también conocida como Black Widow, se enfrenta a las partes más oscuras. Cuando surge una peligrosa conspiración con vínculos con su pasado. Perseguida por una fuerza que no se detendrá ante nada para derribarla. Natasha debe lidiar con su historia como espía y las relaciones rotas que le dejaron mucho antes de convertirse en Vengadora.

