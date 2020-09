Estas son nuevas imágenes de ‘The Falcon and the Winter Soldier’

Desde que Disney anunció su nueva plataforma de streaming sus seguidores están emocionados con esta nueva etapa sobre todo por el contenido que da continuidad a grandes producciones como Marvel, a inicio de año se filtró una de las primeras imágenes de la serie ‘The Falcon and the Winter Soldier’ donde aparece el villano U.S. Agent.

Y durante este miércoles Anthony Mackie compartió una nueva imagen del set, confirmando de esta manera que la serie de Disney + ya retomó su rodaje, el cual se vio detenido el pasado mes de marzo debido a la crisis por el coronavirus, en la imagen que colgó a través de su cuenta oficial de Twitter, de aprecia al actor con su personaje como Falcon o Sam Wilson.

“¡Los chicos están de vuelta en la ciudad! Divirtiéndose mientras nos distanciamos … #wintersoldiershot #FalconandtheWinterSoldier”, escribió Mackie en la descripción de la imagen que sorprendió a los fanáticos que esperan la serie.

The boyz are back in town! Having fun while social distancing… #wintersoldiershot #FalconandtheWinterSoldier pic.twitter.com/hpCy7vuFFa — Anthony Mackie (@AnthonyMackie) September 15, 2020

La imagen fue tomada por el co-protagonista, Sebastian Stan, quien le da vida a Winter Soldier o Bucky Barnes.

Eso no es todo a través de las redes sociales se han difundido otras imágenes dentro del set.

SPOILER ALERT A new set video of #TheFalconAndTheWinterSoldier shows the U.S. Agent in action!pic.twitter.com/I4IgjTPdbr — MCU Source (@MCU_Source) September 13, 2020

Emily Van Camp on the set of #TheFalconAndTheWinterSoldier pic.twitter.com/7yd45pCvxO — AG MEDIA NEWS (@AGMEDIANEWS) September 15, 2020

A new set photos of #TheFalconAndTheWinterSoldier has been released! (More set photos here: https://t.co/g9qFJpKemg) pic.twitter.com/Xsx1MePRDZ — MCU Source (@MCU_Source) September 15, 2020

Aún se desconoce la trama en ‘The Falcon and the Winter Soldier’ pero Wyatt Russell interpretará a John Walker y a su alter ego, quien porta un traje muy similar al de Capitán América con escudo estrellado incluido. En la otra imagen se aprecia con el uniforme militar y un cabestrillo en el brazo izquierdo.

Wyatt Russell spotted filming ‘The Falcon and the Winter Soldier’ series https://t.co/6slFw5Z9U8 pic.twitter.com/cONEQhatVo — Page Six (@PageSix) January 21, 2020

Algunos fanáticos aseguran que la historia relatará cómo Falcon tomará el revelo como el nuevo Capitán América. Además el elenco está conformado por Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp y Daniel Brühl. Por el momento la fecha de estreno de ‘Falcon and the Winter Soldier’ en Disney+, no está confirmada.