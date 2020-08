Está en desarrollo una nueva versión de la película ‘El exorcista’

La industria del entretenimiento ha encontrado una fórmula en traer del pasado películas clásicas para un ‘reboot’, esto apelando a la nostalgia y ahora ‘El Exorcista’ también contará con un remake que planean estrenar en 2021.

De acuerdo al portal Deadline la casa productora Morgan Creek Entertainment, está desarrollando esta nueva versión del filme de William Friedkin de 1973, el cual está basado en la novela del mismo nombre de William Peter Blatty.

😱😱😱RT @getFANDOM: ‘The Exorcist’ film reboot is in the works for 2021

(via @DEADLINE | https://t.co/uXwdIpve5m) pic.twitter.com/QN9Buan96w

