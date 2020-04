‘Venom 2’ ya tiene título oficial y nueva fecha de estreno

El pasado mes de febrero se mostró la primera fotografía de Tom Hardy en el set de la nueva película producida por Sony Pictures la cual estaba estimada a estrenar el 2 de octubre de 2020, sin embargo, ya tiene nueva fecha de lanzamiento.

La secuela del spin-off de ‘Spider Man’ ya tiene título oficial y es ‘Venom: Let There Be Carnage’, nombre del personaje Cletus Kasady, interpretado por Woody Harrelson,quien se convertirá en Carnage.

Durante la escena post créditos apareció Cletus Kasady,un asesino serial, quien es entrevistado en la carcel por Eddie Brock (Tom Hardy).

‘Venom: Let There Be Carnage’, ha retrasado su fecha de estreno por la crisis sanitaria que se vive debido a la pandemia de coronavirus y ahora el filme llegará a la pantalla grande el 25 de junio de 2021.

Se espera que Tom Holland aparezca en un pequeño cameo, debido a los acuerdos de una colaboración entre Marvel Studios y Sony Pictures, debido a que el filme forma parte del spider-verso.

Y aunque no está vinculado en este mismo universo pronto los fans de Marvel, esperan el estreno de ‘Morbius’, el segundo spin-off de ‘Spider-Man’ protagonizado por Jared Leto, la cual llegará a los cines en marzo de 2021. Además ‘Spider-Man 3’ podría estrenar en julio de 2021 la cual estará dentro del Universo Marvel.

¡Qué emoción!