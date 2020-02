Se les hizo tarde para ir a la escuela y su mamá los olvida en casa

Aunque esta historia ocurrió hace unos días, sigue siendo una historia para contar a diario y reírte, porque o te ha pasado o te pasará cuando tengas hijos.

Una mamá en Estados Unidos, captó el momento en el que sus hijos llegaban a la escuela tarde, sin embargo, se dio cuenta en ese instante que sus hijos ni siquiera estaban dentro del automóvil, los había olvidado en casa.

Aunque al inició estaba preocupada, más tarde, compartió esta anécdota en la red y no dejaba de reír por haber dejado a sus hijos en casa en un día de escuela, día que por supuesto, ocuparon para reírse de esto y disfrutar su día libre junto a mamá.

She rlly drove her kids to school but her kids weren’t in the car 😭😭😭😭😭😭😭😭😂😂😂 i can’t stop laughing 😂😭😭😂😭😭😂😂 pic.twitter.com/cgOgJuTajR

— prriissss🥑 (@torrespriss) February 24, 2020