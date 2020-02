Marvel muestra adelantos de ‘The Falcon and the Winter Soldier’, ‘WandaVision’ y ‘Loki’

Las sorpresas que se liberaron durante el Super Bowl dejaron a millones de personas con una gran emoción por las nuevas producciones que se estrenaran, como el tráiler de Mulán y Disney Plus se encargó de liberar adelantos sobre Marvel.

Fue casi al final del evento que se proyectó el promocional bajo el título ‘Big Game’, en el que con 30 segundos mostraron tres avances diferentes de las series que prepara Marvel y que son parte del Universo Cinematográfico de Marvel.

Se trata de las series ‘The Falcon and the Winter Soldier’, ‘WandaVision’ y ‘Loki’ que estarán disponibles en la plataforma de Disney Plus, aunque por el momento no hay fechas de estreno emocionaron a los fanáticos del MCU.

En estos avances podemos ver a Elizabeth Olsen con el traje original de los cómics de Scarlet Witch, mientras que se confirmó el regreso del Barón Zemo como el villano en ‘The Falcon and the Winter Soldier’ y al final aparece Tom Hiddleston, con una línea de diálogo.