Amazon busca extras sin dientes, narices prominentes y muchas arrugas

¿Te has ganado algo en la posada de tu trabajo?

Bueno a veces las personas que menos creen que se han ganado algo en su trabajo, son quienes se llevan el premio de la noche. Esto le pasó a un empleado que llevaba apenas 5 días trabajando en una empresa mexicana.

Adriel García hizo pública su historia, donde contó que con menos de 5 días en su trabajo, logró llevarse una pantalla de 50 pulgadas durante la posada de este.

“Me metí a trabajar apenas el lunes y me dijeron que si quería ir a la posada el sábado. Y que voy y me gano la (pantalla) de 50 ja, ja, ja. Lo que no saben es que ya no iré el lunes”, contó al pie de la imagen donde se observa cargando su pantalla.