Yosstop y su esposo pierden sus canales de YouTube

Aunque todo parecía ir viento en popa en la vida de la YouTuber, Yoseline Hoffman, mejor conocida como Yosstop, tras recuperar su libertad, parece ser que está enfrentando un problema importante con la plataforma ya que perdió sus canales sin previo aviso.

Fue a través de algunas historias breves de su cuenta oficial de Instagram que la influencer confirmó la noticia a sus más fieles seguidores, diciendo que aun no saben las causas por las que tanto ella como su esposo Gerardo González perdieron sus canales.

Los usuarios de la plataforma bombardearon a la influencer y comunicadora de preguntas para saber la razón por la que cerró sus canales.

“Me siguen preguntando si yo borré mis videos, no, YouTube de repente los borró sin justificación y sin ninguna razón y también el de Gerardo y no sabemos por qué; aún no hemos recibido respuesta, espero que esta semana nos digan algo”, explicó Yosstop.

