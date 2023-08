Wendy Guevara responde a Sergio Mayer: “Si no me quieren, díganme para bloquearlos de WhatsApp”

La chispa encendida en La Casa de Los Famosos México parece no haberse apagado aún. Wendy Guevara, la triunfadora del reality show, ha lanzado un contundente mensaje dirigido a Sergio Mayer, su compañero y cuarto finalista del programa. Mayer causó revuelo al afirmar que su único amigo verdadero dentro del reality era Emilio Osorio, el ‘Halcón’, dejando entrever que las amistades formadas en el programa podrían no ser tan sólidas como parecían.

En respuesta a las declaraciones de Mayer, Wendy Guevara no se mordió la lengua. En una entrevista para el programa ‘Hoy’, la joven influencer declaró: “Si no me quieren díganme cu***** para bloquearlos del WhatsApp”. Aunque esta frase fue pronunciada con una dosis de humor, tras ella se encuentra un sentimiento genuino. Wendy dejó claro que no espera que las relaciones forjadas durante el reality se trasladen automáticamente a la vida real, pues entendió que lo que se vivió en La Casa de Los Famosos México fue un juego televisivo.

En sus propias palabras, “No es a fuerzas que yo tenga que ser amiga de todos. A mí todos me caen muy bien. Pero si Mayer no lo siente así, pues no lo puedo obligar, él es dueño de su vida y de sus decisiones”. Wendy defendió su posición con firmeza y destacó que cada uno es libre de decidir con quién quiere mantener una amistad genuina fuera del escenario televisivo.

Por otro lado, Wendy aclaró que Sergio Mayer no es su manager, aunque se le haya visto colaborando en algunos proyectos relacionados con Televisa. Desmintió los rumores alrededor de esta situación: “De repente lo estoy viendo porque anda aquí en lo de Televisa, ayudándome en algunas cosas que me pidieron, pero no es mi manager como están diciendo”.

La Casa de Los Famosos México sigue dejando huellas en la vida de sus participantes, y las emociones y conexiones que se generaron en el programa siguen siendo tema de conversación. En este caso, Wendy Guevara dejó en claro que su enfoque está en su autenticidad y en continuar adelante, independientemente de las opiniones de los demás.